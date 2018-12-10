كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - نائب: اكتشفنا نسبة كبيرة من المحال غير المرخصة

كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة قانون المحال العامة الجديد، والذي يتضمن مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص.

وأضاف "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد أن اللجنة تسعى لوضع نظام لوضع ضوابط باستخراج تراخيص مؤقتة للمحال التجارية.

وأشار إلى أن فلسفة القانون هي التبسيط بغرض الحصول على موارد مالية حقيقة وسلم مجتمعي ثم تغليظ العقوبة للمخالف.

وأوضح رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان: "تم عمل لجان استماع حضرها رؤساء أحياء ومحافظين، وكشفت أن عدد المحال المرخصة أقل بكثير من المحال غير المرخصة".