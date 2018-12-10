كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - "الصحة": إحالة أطباء المشاجرة داخل غرفة العمليات للنيابة الإدارية

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كتبت : شيرين عصملي

استنكر الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، واقعة تشاجر الأطباء وإعتداء طبيب على زميله داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية ولادة.

وأضاف "الحفناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، : "حاجة محزنة ومحرجة جدًا"، لافتا أن هذه الواقعة حدثت مساء الأمس.

وأوضح أن طبيب أمراض النسا كان يريد طبيب التخدير أن يعطي البنج لسيدتين في وقت واحد، فرفض وتعدى عليه بالقول، وأصيب بجرح سطحي، منوهًأ إلى أن طبيب التخدير قام بتحرير محضر ضد طبيب النسا.

وكد أن طبيب النسا أعترف بخطأه وطلب نقله من المستشفي، وتم نقله لمستشفى أخرى وإحالتهما معًا للنيابة الإدارية، موضحًا أنه وقت حدوث هذه المشكلة تم إستدعاء رؤساء الاقسام، وإجراء العمليات للسيدات، ولم يتأثروا المرضى نهائيًا.