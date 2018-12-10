كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - خبيرة توضح فن التعامل مع "الطفل الفوضوي"

قالت أستاذة علم الاجتماع الأردنية، الدكتورة سوسن الدعجة، إن "الطفل الفوضوي" أو "الطفل المخرب" هو الذي يوصف بأنه كثير العناد والفوضى محاولاً جذب من حوله بكثرة كلامه أو تصرفاته التخريبية أو الحركة الزائدة، مشيرة إلى أن هذا الطفل غالباً ما يتحدى من هم أكبر منه ويسبب لهم الشعور بالفشل وخيبة الأمل.

وأضافت الدعجة خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أن سلوك الطفل الفوضوى ناتج عن سلوك الأسرة غير المنظم والفوضوي، لافتة إلى أن الفوضى لدى الاطفال درجات، متابعة أن غيرة الطفل قد تنتج عنها السلوك الفوضوي، وأن الفوضى الزائدة قد ينتج عنها سلوك عدم الاحترام.

وطالبت الدعجة بضرورة اعادة التنشئة ووضع معايير معينة لمعالجة سلوك الفوضى لدى الطفل .