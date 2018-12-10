كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - مسئول بـ"كهرباء" الأقصر يتفقد أعمال تحسين شبكة الجهد المنخفض

الأقصر – شيرين طلعت

تفقد المهندس زكريا عبد الحميد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم الأحد، منطقة جزيرة أرمنت وبرفقته كل من المهندس علاء عبد العزيز مدير عام المشروعات ، والمهندس خالد طه مدير عام التفتيش الفني، ومحمد ابراهيم رئيس شبكات غرب الأقصر ومسئولي هندسة كهرباء غرب الأقصر، وذلك للوقوف على ما تم من أعمال لتحسين أداء شبكه الجهد المنخفض حيث تم تركيب عدد 80 عامود جهد منخفض وتغيير الموصلات العارية إلى معزولة بكمية 35 كم موصلات معزولة.

كما راجع المهندس زكريا عبد الحميد مع مسئولي الهندسة ما سيتم من أعمال لتطوير شبكه كهرباء بمنطقة الجزيره بالكامل حيث مدرج بالخطة الطموحة لقطاع توزيع كهرباء الأقصر عملية تغيير تغذية مغذي جزيرة أرمنت من ج 6.6 الي ج 11 ك.ف بتكلفة إجمالية حوالي 11 مليون جنيه و تغيير ورفع جميع قدرات محولات كهرباء المنطقة وذلك لتحسين أداء الشبكة واستقرارها لدي جميع المواطنين بمنطقة جزيرة أرمنت.