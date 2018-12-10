كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - تضامن الأقصر يفتتح الورشة الأولى لتدريب المثقفات المجتمعيات

الأقصر – شيرين طلعت

قام أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، اليوم الأحد، بافتتاح فعاليات الورشة الأولى لتدريبب المثقفات المجتمعيات المنوط بهن تثقيف وارشاد وتوجيه السيدات اللاتى يحصلنا على معاش تكافل إلى عيادة تنظيم الأسرة، وذلك بحضور محمد حسين بغدادى مدير عام ادارة المكتب الفنى ومنسق مشروع 2 كفاية بمحافظة الأقصر.

كما تهدف الورشة التدريبية إلى توعية المثقفات المجتمعيات بضرورة تنظيم الأسرة، وتعريفهن أن جميع الوسائل المستخدمة فى تنظيم الأسرة متاحه لهن بالمجان داخل عيادات الجمعيات الشريكة فى مشروع 2 كفاية والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والشريكة أيضاً فى مشروع 2 كفاية والتوجيه يتم بكارت يتم اعطائه للسيدة المستفيدة إلى تلك الأماكن .

ومن الجدير بالذكر أن الجمعيات الشريكة فى مشروع 2 كفاية بالأقصر هى جمعية نور الاسلام بالأقصر، وجمعية مفتاح الحياة بأرمنت، وجمعية مصر المحروسة بلدى بإسنا، وجمعية الخير والبركة بالقرايا بإسنا.