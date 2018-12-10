كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:09 صباحاً - رئيس الأورمان معلنًا التبرع لحملة مصر الدفيانة : "المليان يصب على الفاضي"

كتبت : انجي بيومي

قال حسام قباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن البرد في محافظات الصعيد قارس للغاية، لافتًا إلى أن لديهم بيانات عن حالة كافة قرى مصر.

وأعلن "قباني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنهم سيبدأوا توزيع البطاطين على المحتاجين في الـ27 محافظة اعتبارًا من الغد، مضيفًا: "المصري هيغطي أخوه المصري، والمليان هيصب على الفاضي".

وأضاف أن هناك منازل في الصعيد ليس بها أبواب، معلنًا التبرع بـ 150 ألف بطانية، و150 ألف لحاف ضمن حملة مصر الدفيانة.