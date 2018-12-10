كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:09 صباحاً - عمرو أديب يُشيد بـ محمد صلاح بعد إحرازه "هاتريك" : عظيم يا ابن مصر

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إحراز محمد صلاح 3 أهداف في مباراته الأخيرة ليقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، مشيدًا بهدفه الثالث، قائلا: "كم أنت مؤلم يا صلاح يا مفتري".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد: "صلاح كان لازم يروح للجون ويعتذرله على اللي عمله فيه.. كم أنت عظيم يا ابن مصر.. انت جميل يا صلاح".

وعرض مقطع فيديو نقلا عن "سكاي نيوز" لأطفال أجانب يتغنون باسم صلاح، لافتًا إلى أن "صلاح" ابن الغربية نموذج في الأدب، والتربية، والتواضع.

وعقب على الصورة المتداولة لطفل مصري يرتدي كيس بلاستيك يحمل اسم ورقم محمد صلاح، قائلا: "لو لقيت الطفل ده هبعتله تيشرت محمد صلاح".