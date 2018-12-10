كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:53 صباحاً - عمرو أديب: مفيش دولة مدخلتش في شئون مصر الداخلية

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رأيه في مظاهرات السترات الصفراء وعدم تأييده لهم، أثار غضب البعض، مضيفًا: "أنا مش هقف مع الشعب اللي بيدمر بلده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه يؤيد فكرة الدولة، منتقدا تعدي الشرطة الفرنسية على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، معقبا: "لو كان حصل ده عندنا.. بوريه على اللي كان هيحصل فينا، وسحلوا ست البنات زينا".

ولفت إلى أن هناك كيل بمكيالين في المعايير الدولية، حيث رفض وزير خارجية فرنسا تدخل ترامب في الشئون الداخلية لبلده، مضيفا: "إحنا مفيش دولة مدخلتش في شئون مصر".