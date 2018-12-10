كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:53 صباحاً - وزير الشباب : الوظيفة الميري مبقتش موجودة حتى في الدول المتقدمة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه ناقش عدة أشياء في جلسته مع أعضاء مجلس النواب أمس؛ لتقديم الخدمات والفرص للشباب.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن الشباب عليهم أن يتحركوا، متابعًا: "موضوع الوظيفة الميري مبقاش موجود حتى في الدول المتقدمة، والشغل مش عيب".

وأوضح أن تحمل المسئولية على الجميع، وتبدأ من الشباب، لافتًا إلى أن الشباب عليهم واجبات مثل ما لهم حقوق، وواجباتهم هي الاجتهاد والسعي.