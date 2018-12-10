«هل إذا احتلمت المرأة تكون نجسة؟».. سيدة تسأل والافتاء تجيب

الاحتلام أمر قد تقع فيه العديد من السيدات، ربما بسبب التفكير في بعض الأمور التي تؤدي لتحريك مشاعرهن، فهو أمر خارج عن إرادتهن يحدث أثناء النوم، لا يد لهن فيه.

وأرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، تضمن الآتي: «إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟».

وبصفته قال الشيخ عبدالمجيد سليم، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، إنه لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغُسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ وذلك وفقًا لما ذُكر في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ».

وتابع: "المراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية".

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