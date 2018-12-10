يارا ونادين نجيم وريم البارودي.. نجمات تألقنَ في اختيار القفطان المغربي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرٌ من النجمات تألقن بالقفطان المغربي هذا الأسبوع تحديدًا، وهي قطعة تليق بالفنانة العربية، وتجمع بين اللوك التقليدي والستايل الجديد بإطلالة عصرية بها الكثير من التطريزات اليدوية وتعطي ارتياحًا وأناقة.

المطربة اللبنانية يارا اهتمت بإطلالتها كما يجب وبطريقة أنيقة خلال إحيائها حفل زفاف في المغرب استمرّ ثلاثة أيام تألقت فيه بثلاث إطلالات من القفطان المغربي وأبدعت في اختيار تصاميم مختلفة ومتنوعة، من توقيع المصممة المغربية أمل السوسي.

وحرصت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على المشاركة في حفل العلامة الإيطالية "bulgari" الذي أُقيم في إمارة دبي هذا الأسبوع كونها الوجه الإعلامي الجديد للعلامة الإيطالية.

وتوّجت نادين نجيم حضورها بإطلالة لافتة؛ حيث اختارت فستانًا حمل توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، إذ بدا وكأنه مستوحى من القفطان المغربي.

ولأول مرة أضفت الفنانة المصرية ريم البارودي إلى إطلالاتها الأنثوية لمسة من الحيوية والتجدد، فتألقت بقفطان مغربي، حمل توقيع المصممة المغربية المعروفة صوفيا بن يحيى، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.