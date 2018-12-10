إطلالة لافتة للنجمة بيونسي خلال حفلتها الأخيرة في جوهانسبرغ

القاهرة - لايف ستايل
تألّقت النجمة العالمية بيونسي خلال حفلتها الأخيرة في مدينة جوهانسبرغ الأفريقيّة وظهرت Global Citizen Festival 2018 بأشكال مختلفة وكان كلّ منها أجمل من الآخر.
ووقع الخيار على ماري كاترانتزو، الماركة البريطانيّة والتي ننتظر جديدها ضمن أسابيع الموضة اللندنيّة والتي تشتهر بأقمشتها المطبّعة ولأنّ معظم أساليب بيونسي على المسرح تأتي براقة ومرتكزة على الترتر والميتاليك، اختارت ماري كاترانتزو الحفاظ على لمستها من خلال الإبقاء على الألوان القويّة الممزوجة إنما اعتماد الترتر كأساس في تصاميم فرأينا بالتالي بيونسي متألقة بـ Bodysuit من الترتر مع حذاء طويل الساق من الترتر أيضًا ومعطف كاب بالقماش ذاته.
وتألّقت بيونسي بأزياء من علامة بالمان وقد أطلّت بشورت قصير جدًا بالقماش الميتاليكيّ مع توب ميتاليكيّة ومزيّنة بالشكّ بأكمام بارزة من الريش وحذاء طويل الساق بالجلد الأسود اللماع وجوارب الشبك.
و حرصت بيونسي على أن ترتدي زيًا نسّقته بالتعاون مع كاترانتزو ليعكس الأسلوب الأفريقيّ فارتدت فستانًا قصيرًا جدًا ملوّنًا، صنع من الخيطان الإفريقيّة أي الضفائر وتحديدًا مئات الآلاف منها.
و أطلّت بيونسي بفستانٍ باللون الفوشيا وبقصّة ضخمة وكشاكش مثنيّة ضخمة، هذا الفستان الذي حمل توقيع علامة عربيّة إذ اختارته من Ashi Studio وشّكل ختامًا مميّزًا لإطلالاتها على مسرح حفل Global Citizen Award 2018.
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