بالصور- أغرب المطاعم حول العالم في 2018.. أحدها في دولة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

يبحث الأشخاص الذين يمليون للتميز لخوض مغامرات جديدة وغير تقليدية لكسر المألوف، ومن أكثر الأمور التي قد يرغب الشخص في تجربتها هي المطاعم التي تعتمد على أفكار غريبة في تصميماتها، من حيث الشكل والموقع والمكان.

وإليكم أبرز 5 مطاعم غريبة وغير تقليدية من حول العالم في العام 2018، وفقًا لموقع "pouted" المختص بالسياحة والسفر.