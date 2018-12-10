محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:
يبحث الأشخاص الذين يمليون للتميز لخوض مغامرات جديدة وغير تقليدية لكسر المألوف، ومن أكثر الأمور التي قد يرغب الشخص في تجربتها هي المطاعم التي تعتمد على أفكار غريبة في تصميماتها، من حيث الشكل والموقع والمكان.
وإليكم أبرز 5 مطاعم غريبة وغير تقليدية من حول العالم في العام 2018، وفقًا لموقع "pouted" المختص بالسياحة والسفر.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- أغرب المطاعم حول العالم في 2018.. أحدها في دولة عربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .