محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: بسمة مشالي ومنة نافع: هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم نشرة الموضة يوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| شيرين بإطلالة حمراء.. ومايا بفستان جريء.. و"المرجاني" موضة الألوان لـ2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .