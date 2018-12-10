كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - نبيل خورى عن إثارة إسرائيل لقضية الأنفاق مع لبنان: "مشكلة مفتعلة"

معتز عوض

قال نبيل خورى، الباحث فى " المجلس الأطلسي" فى واشنطن، أن قيام إسرائيل بتدمير الأنفاق الموجودة على الحدود مع لبنان والذى أعقبه دعما أمريكيا مطلقا لإسرائيل فى الدفاع عن نفسها بمثابة قضية مفتعلة من رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو للفت الأنظار بعيد عن القضايا السياسية التى تحاصر حكومته، وتحويلها إلى قضايا أمنية قومية.

واضاف خورى خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة، أن كل هذا لا يستحق الضجة المثارة حولها، مشيرا إلى أن إثارة إسرائيل لموضوع الأنفاق المكتشفة بينها وبين لبنا ، ليس بجديد، فإسرائيل على علم بالنفق الذى قام حزب الله بحفره منذ سنتين، فلماذا يتم إثارة الموضوع الآن؟.