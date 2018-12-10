كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً - باحث سياسي: إدارة ترامب تنجرف تلقائيا تجاه القرار الإسرائيلى

معتز عوض

نبيل خورى، الباحث فى " المجلس الأطلسي" فى واشنطن، أنه قلما وقفت أى إدارة فى أمريكا ضد إسرائيل، حيث تبقى دائما حماية إسرائيل أولوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خورى خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة، أن المثير للانتباه أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب تنجرف بشكل لافت للانتباه تجاه القرار الإسرائيلى، جيث تقف معها بدون تفكير أو مبررات تبنى عليها قراراتها، على الرغم من أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تحاول أن تضبط قراراتها بالرغم من انحيازها لإسرائيل، واصفا إدارة ترامب بأنها " إدارة ناقصة عقل".