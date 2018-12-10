أصداؤه وصلت الهند.. كيف تناولت الصحف الأجنبية "فيديو الهرم"؟

ضجة واسعة أحدثها المقطع الإباحي الذي نشره المصور الدنماركي أندريا هيفيد بصحبة صديقته، خلال الأيام الماضية، وهما يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة وصولا إلى قمته، وتصوير مشاهد إباحية أعلاه، والذي أوضح لاحقًا أنه جرى تصويره في نوفمبر الماضي.

ولاقى المقطع المتداول اهتمامًا كبيرًا من قبل الكثير من الوسائل الإعلامية داخل مصر وخارجها، إذ حرصت عدد من المواقع الإخبارية الأجنبية على تناول الأزمة وتبعاتها، يرصدهم "هن" في السطور التالية:

- The Times of Israel:

تحت عنوان "المصريون غاضبون بسبب لقطات عراة دنماركيين أعلى الهرم الأكبر"، سلطت المجلة الإسرائيلية الضوء على الواقعة، أمس، مشيرة إلى التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن تصوير شاب وفتاة دنماركيان عاريان أعلى الهرم الأكبر بالجيزة.

وأوضحت الصحيفة أن تسلق قمة الهرم "أمر ممنوع"، والسلطات المصرية تحقق في تحركات الثنائي.

كما ذكرت تصريحات المصور لصحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية، التي أكد خلالها أن تسلق الهرم الأكبر والتقاط صورًا عارية في أعلاه هو حلم يراوده منذ أعوام عدة، متابعًا: "أحزنني غضب الكثير من الناس، لكني وجدت رد فعل إيجابي من قبل الكثير من المصريين، شيء أعتقد أنه جدير بالتذكر".

- Haaretz:

تناولت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، واقعة الفيديو الإباحي، اليوم، بعنوان: "مصر تحقق في نشر مصور دنماركي صور لممارسته الجنس أعلى الهرم الأكبر"، أشارت خلاله إلى غضب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور والمقطع الذي نشره هيفيد.

ولفتت الصحيفة إلى بيان وزارة الآثار المصرية حول الواقعة، التي اعتبرتها "انتهاكًا للآداب العامة"، وإحالتها الواقعة إلى النائب العام للتحقيق فيها.

- The Indian Express:

وأشارت صحيفة "The Indian Express" إلى تفاصيل الواقعة، تحت عنوان: "مصر تحقق في فيديو لثنائي دنماركي أظهرهما عاريين في الهرم"، لافتة إلى الجدل القائم بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقطع، الذي تم تصويره ليلا ومدته 3 دقائق.

- "سكاي نيوز":

كما نشر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، اليوم، تفاصيل واقعة فيديو الثنائي الدنماركي، بعنوان "مصر تحقق في مقطع وصور فاضحة على قمة الهرم الأكبر"، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن التحقيق في الواقعة.

كما ألمح إلى حذف المصور المقطع من حساباته الرسمية، وذلك قبل إعادة نشره للمقطع ثانية عبر حسابه بموقع "يوتيوب".

وأثار نشر مصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد، مقطع فيديو له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، وصولا إلى قمّته، وتصوير مشاهد وصورا إباحية أعلاه، ردود فعل واسعة وغاضبة حول الواقعة.

ونشر هيفيد الفيديو معلقا: "جرى تصويره في شهر نوفمبر الماضى، لم أقم بالتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات خوفاً من أن يرانا الحراس"، إلا أنه عاد وحذف المقطع بعد الهجوم الشديد عليه.

وفي أول رد من منطقة الهرم الأثرية على الواقعة، قال أشرف محيي الدين مدير المنطقة، إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة لفتح تحقيق في واقعة الفيديو المتداول، لمعرفة مدى صحة الواقعة من عدمه.

وأضاف محيي الدين في تصريحات لـ"الوطن"، أن المنطقة الأثرية تغلق أبوابها في تمام الخامسة وتسلم لشرطة السياحة والآثار، التي تتولى تأمين المنطقة بعد إخلائها من الزوار، وكما يبدو في المقطع المصور فإنه التقط مساءً وهو أمر شبه مستحيل.

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