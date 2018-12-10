سعد لمجرد يحتفل مع صديقاته بخروجه من السجن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت صورةٌ للفنان المغربي سعد لمجرد يظهر فيها بين أصدقائه 3 فتيات وشاب خلال احتفاله معهم بخروجه من السجن في فرنسا بعد دفعه كفالة مالية.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة بين نشطاء الإنترنت بسبب تواجد عدد من الفتيات حول لمجرد خصوصًا أنه يواجه قضيتي اغتصاب وتعديًا جسديًا على فتيات.

واعتبر عددٌ من النشطاء أن تواجد هؤلاء الفتيات إلى جانبه بالصورة يؤكد أنه إنسان جيد ولا يتعامل مع الجنس الناعم بأي طريقة همجية ولا أسلوب عنيف.

وبالرغم من خروجه من السجن بعد براءته من تُهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول وتوجيه تهمة العنف الجسدي له فقط، إلا أن لمجرد لا يزال يواجه بعض القيود المفروضة عليه لحين انتهاء مشاكله القانونية وقضاياه.

فقد كشف المحامي مارك فديدا أن لمجرد ممنوع من إدلاء أي تصريح أو الحديث لأي جهة صحافية دون الرجوع له، كما أضاف المحامي أن جواز سفر الفنان المغربي محجوز لدى السلطات لمنعه من السفر، بالإضافة إلى أنه يجب عليه الذهاب أسبوعيًا لمخفر الشرطة لتأكيد تواجده داخل الأراضي الفرنسية.

ولا يزال لمجرد يثير جدلًا واسعًا حول حقيقة ما حدث معه وفيما إذا كان قد أخطأ بالفعل، أو أن كل ما حدث معه هو مجرد مكيدة بسبب نجاحاته الكبيرة.