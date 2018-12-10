الامارات | إبداعات فاطمة لوتاه في ضيافة «العويس»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات فاطمة لوتاه في ضيافة «العويس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعمال للفنانة تسلط الضوء على ملامح من التراث الإماراتي. من المصدر

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد، معرضاً للفنانة التشكيلية فاطمة لوتاه، بقاعة المعارض الكبرى بمبنى المؤسسة في شارع الرقة بدبي.

وللفنانة حضور إيجابي في الساحة التشكيلية، فخلال شهر أغسطس الماضي، سلّطت أعمالها الضوء على التراث الإماراتي، وعرضت على واجهة برج ناسداك في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. واختيرت لوتاه ضمن برنامج الفنان المقيم، وهو برنامج أطلقته شركة ناسداك لتدعم الفنانين المحليين، وذلك بعرض أعمالهم أمام المارة في سوق الأسهم الأميركية، وزوار ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

كما شاركت في معرض جماعي مشترك بعنوان «إبداعات نسوية»، نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن احتفالات المؤسسة باليوم الوطني الـ46 للدولة في ديسمبر الماضي.