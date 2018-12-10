الامارات | 7000 «بابا نويل» بسباق خيري مبهج في مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 «بابا نويل» بسباق خيري مبهج في مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السباق نظّم وسط أجواء احتفالية. رويترز
ملأ آلاف من «بابا نويل» أحد الشوارع الرئيسة في مدريد، أمس، إذ شاركوا في سباق خيري طوله خمسة كيلومترات، وسط أجواء احتفالية. ارتدى المشاركون في السباق زي «بابا نويل» الأحمر التقليدي، وركضوا إلى ميدان روبن داريو في باسيو دي كاستيلانا، ثم عادوا في سباق هدف منظموه إلى جمع أكبر عدد من العدائين الذين يرتدون ملابس «بابا نويل».
وقال المنظمون إن أكثر من 7000 شخص شاركوا في السباق.
وسيتم التبرع بجزء من المبالغ التي جُمعت في السباق لمؤسسة إنثيوس التي تساعد الأطفال مرضى السرطان. ونشر المشاركون البهجة وفرحة الميلاد وهم يتسابقون لتثبيت لحاهم البيضاء.
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