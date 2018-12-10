الامارات | حوارية الموسيقى والسينما تتجدّد في «الشارقة للفنون»

شكرا لقرائتكم خبر عن حوارية الموسيقى والسينما تتجدّد في «الشارقة للفنون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - النسخة الأولى من «جدل صوتي» تضمنت عرض فيلمين. من المصدر

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون، مساء يوم الجمعة المقبل، ثاني عروض برنامج «جدل صوتي»، إذ ستعرض فيلم «الحماسة: سيمفونية دونباس» للمخرج الروسي دزيغا فيرتوف (1896 - 1954)، بمصاحبة موسيقى حيّة للفنانين التجريبيين: ليليان شلالا، وسالم راشد، وشمس أسماء، وذلك في سينما سراب المدينة في منطقة المريجة. ويعاين فيلم «الحماسة: سيمفونية دونباس» (1931)، المقسّم إلى ثلاثة أجزاء، الاشتراكية في منطقة «دونباس»، إذ ركزت خطة ستالين الخمسية على الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية الاقتصادية. ويقارب الفيلم بين مفاهيم البناء والنمو، والجماهير المنضوية تحت لواء النظام. ويعدّ فيلم فيرتوف عملاً طليعياً واستثنائياً، وقد أثرت التقنيات التي تم استخدامها خلاله في العديد من الأفلام التي تلته. وكانت مؤسسة الشارقة للفنون قد أطلقت برنامج «جدل صوتي» في مايو الماضي، وهو فعالية تجريبية نصف سنوية تقدّم حوارية بين الموسيقى والسينما. وتدعو المؤسسة من خلالها موسيقيين محليين وإقليميين إلى إعداد مقطوعات موسيقية أصيلة، يؤدونها في عزف حيّ يصاحب الفيلم المعروض.

وتضمنت النسخة الأولى من «جدل صوتي» عرض فيلمين هما «برلين: سيمفونية مدينة عظيمة» (1927) و«الحماسة: سيمفونية دونباس» (1931)، ويلتقي الفيلمان على استكشافهما الخطوات المتسارعة للتطوّرات الصناعية في السياق التاريخي للقارة الأوروبية في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

• 1931 العام الذي يعود إليه فيلم «الحماسة» للمخرج الروسي دزيغا فيرتوف.