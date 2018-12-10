الامارات | «مزاد المخبوزات» يسعى لتحقيق أمنيات مزيد من الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «مزاد المخبوزات» يسعى لتحقيق أمنيات مزيد من الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال تزيين الكعك الخاص بالمزاد. من المصدر

جدّد «قصر الإمارات» في أبوظبي، الشراكة مع مدرسة «أبوظبي أميركان كوميونيتي»، لمساعدة طلبة المدارس المحلية على التطوّع، من خلال مُبادرة «مزاد المخبوزات»، بهدف تحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال الذي يُعانون الأمراض التي تُهدّد حياتهم في دولة الإمارات.

وقام فريق العمل بقيادة الشيف التنفيذي في قصر الإمارات مع الطلبة وأطفال مؤسسة «تحقيق أمنية» بتزيين الكعك الخاص بموسم الأعياد، ليتمّ بيعه في «مزاد المخبوزات».

وعن الشراكة الخيرية النبيلة، قال المدير العام لفندق قصر الإمارات مارتن كرامر: «يسرنا أن نرحب بالطلبة، وأطفال مؤسسة تحقيق أمنية، وسنعمل على جعل هذا الموسم الاحتفالي أكثر متعة للأطفال المحتاجين، ورسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى عبر تحقيق أمنياتهم».