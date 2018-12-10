طرق تنسيق الجينز مع الملابس ليناسب موضة الموسم

يعتبر الجينز هو أكثر قطعة نرتديها ونكرّرها على مرّ المواسم والمناسبات ومهما اختلفت قصّاته وصيحاته، يبقى الجينز قطعة لا بدّ من اقتنائها دائماً، لذا فإنّ تنسيقه أمر يتطلّب منك الدقّة رغم أنّه يعتبر قطعة تليق بمعظم الملابس ولكن كيف تجعلينه يعكس توجّه موضة الموسم؟ ببساطة إنّ الجواب يأتي من خلال اختيار الجينز بالقصّة الرائجة وتنسيقه مع الصيحات الرائجة معه.

إنّ موضة الجينز مؤخراً تأتي من خلال اختياره بخصرٍ عالٍ وبقصّة جينز الوالدة أو السكيني أو الـ Flare وتنسيقه رائجاً مع الكنزة الصوفية وتحديداً كنزة الجدة في شتاء 2019 وفي صيف 2018 كان رائجاً مع القميص الكلاسيكيّ والتوبات القصيرة Crop ولكن ماذا عن عام 2019، كيف ترتدينه؟

البداية مع النقشة الكاليفورنيّة أو التوبات والكنزات والقمصان التي تأتي مطبّعة بألوانٍ مموّجة وممزوجة مع بعضها البعض حيث تختارين الأكسسوارات، من أحذية وحقائب بموضة النيود والألوان الأساسيّة كالأبيض والأسود أو مع الأكسسوارات بالألوان القويّة أي بإحدى ألوان التوب وذلك لإطلالة حيويّة بامتياز.

الطريقة الثانية هي في اختيار الأحذية والحقائب بجلدٍ بنقشة جلد التمساح Croco لا سيّما أنّ توجّه العديد من الماركات العالمية قائم على الامتناع عن استخدام الجلد الطبيعيّ الفاخر واللجوء إلى ما هو اصطناعيّ Faux. لا تظنّي أبداً أنّ جلد التمساح هو فقط لإطلالة رسميّة إذ من الرائج اعتماده مع الجينز حتى وإن كنتِ ترتدين الـ T Shirt أو الكنزة العادية Basic.

إلى جانب ذلك، اعتمدي التوبات والقمصان بقماش الساتان هذا العام وبدل من توبات اللانجري بالرباط الرفيع والتي عرفت بموضة الـ Camisole، اختاري توبات الساتان بقصّاتها المختلفة وكذلك إختاري قميص الساتان بدل من القميص الكلاسيكيّ مع الجينز حتى وإن كنتِ ترتدين الأحذية الرياضيّة إذ ليس من الضروريّ أن ترتدي أحذية بكعبٍ عالٍ حين ترتدين توبات الساتان هذه.

في شتاء 2019، نسّقي الجينز مع معطف الترنش الجلديّ فهو القطعة الأبرز مع الجينز هذا الشتاء وليس كما تظنّين، السترات المنفوخة أو معطف الفرو.

أخيراً ورغم أنّ الجينز يليق بمعظم أحذيتك أي يمكنكِ تنسيقه مع أحذية الكاحل وطويلة الساق وأحذية المول والأحذية الرسميّة الكلاسيكيّة بالكعب العالي وأيضاً مع الأحذية الرياضيّة غير أنّ أبرز طريقة لتنسيقه هذا العام تكمن في اعتماده مع حذاء الصندل المفتوح بالبكل على الكاحل والقدم والذي يأتي بكعبٍ عريض، هذا الحذاء الذي يلقّب بالحذاء العاري.