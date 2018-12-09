كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - وزير الخارجية: منتدي "أفريقيا 2018" أصبح علامة مضيئة في القارة السمراء

معتز عوض

قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن منتدي "أفريقيا 2018" أصبح علامة مضيئة في القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتفعيل التعاون بين دول القارة، وأن النزاعات المسلحة تعرقل التنمية في القارة الأفريقية، ومكافحة الإرهاب يعد التحدي الأول لدول القارة السمراء.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة التجارة الأفارقة لتفعيل التكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو ركيزة التنمية في القارة الأفريقية.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، أن مصر تشهد نشاطًا مكثفًا لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، العام الحالي شهد خطوات تاريخية لدعم البنية التحتية في القارة.

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية يخلق فرص عمل لشباب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأضاف أن ملف ريادة الأعمال يتصدر أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019.