كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - السيسي: لم نر أبدا جماعة إرهابية هاجمت إسرائيل
معتز عوض
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الولايات المتحدة أداة في يد الصهيونية العالمية.
وتابع السيسي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة صدى البلد:« الصهيونية تسطير على هوليود، والاقتصاد الأمريكي، فضلا عن هيمنتها على بريطانيا وتركيا وقطر».
وأضاف:«الصهيونية العالمية تحاول السيطرة على العالم بأكمله، فضلا عن استخدامها للجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها»، معلقا«لم نر أبدا جماعة إرهابية هاجمت إسرائيل أو أي سفارة من سفاراتها».
وأشار إلى أن الصهيونية العالمية تحاول استغلال أحداث باريس للسيطرة على فرنسا، كونها ليست خاضعة للولايات المتحدة.
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