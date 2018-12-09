كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - شاهد..أمير كراره يعلن إنضمام أحمد عبد العزيز ل "كلبش٣"

أعلن النجم أمير كراره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، انضمام النجم أحمد عبد العزيز للجزء الثالث من مسلسل كلبش، و الذي سيتم عرضه خلالماراثون رمضان المقبل.

و تدور أحداث المسلسل حول عدد من الصراعات التى يتعرض لها سليم الأنصاري في حياته الشخصية بسبب أكرم، ويبدأ فى الكشف عنها، وهو بطولة كل من هشام سليم، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد العوضي، روجينا، هالة فاخر، عمر الشناوي، يسرا اللوزي، دينا، و من ومن تأليف باهر دويدار، و إخراج بيتر ميمى.

