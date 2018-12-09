كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - صالح فرهود: جميع المصريين في فرنسا بخير
معتز عوض
أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن جميع المصريين في فرنسا بخير، وليسوا أطرافًا فيما يحدث، وملتزمين في منازلهم وأعمالهم.
وعقب "فرهود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، قائلًا: "نحن كمهاجرين لا ننتظر أن يحدث هذا في بلد ديموقراطية مثل فرنسا"، لافتًا إلى أن هذه المظاهرات إن دلت على شيء فتدل على وجود بعض المغرضين.
وأضاف أن ما يحدث في فرنسا نفس السيناريو الذي حدث في مصر في 25 يناير؛ من حيث السرقة والنهب أعمال التخريب، متابعًا: "سيناريو موحد، وما يحدث في فرنسا الآن تخطيط عالمي".
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