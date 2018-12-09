كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - السوبر كلاسيكو - بوكا جونيورز يضرب ريفر بليت بهدف في الشوط الأول
داريو بينيديتو
أحرز المهاجم داريو بينيديتو، الهدف الأول لصالح بوكا جونيورز في مرمى ريفير بليت، في المباراة المقامة حاليا على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» بمدريد، في إياب نهائي كأس «ليبارتادوريس».
جاء الهدف في الدقيقة 45، من هجمة مرتدة سريعة بتمريرة طويلة إلى بينيديتو الذي مر من مدافع البوكا بشكل رائع لينفرد بالحارس وسددها أرضية قوية إلى داخل الشباك.
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