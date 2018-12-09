كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - التموين: هناك شروطا لا بد أن تتحق لكي يتم قبول التظلم

معتز عوض

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك أكثر من نصف مليون بطاقة تموينية، تتضمن أكثر من 6 ملايين مستفيد، لحق بهم مجموعة من التغيرات، وتأثروا في مرحلة تنقية البيانات، معقبا: «أكثر من 80% من هذا العدد أفراد وهمين لا وجود لهم في الحياة».

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه في إطار حرص وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، علي وصول الدعم لمستحقيه وعدم تضرر أي مواطن، تم فتح باب التظلمات بداية من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه تم تقديم 178 ألف طلب تظلم بشأن الاستبعاد من البطاقات التموينية، تتضمن 232 ألف مستفيد، مؤكدا أنه تم إعادة المتظلمين وبدأو في صرف مستحقاتهم التموين.

وأوضح مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن هناك شروطا لا بد أن تتحق لكي يتم قبول التظلم، ومنها أن يكون الاسم رباعيا ومطابقا للرقم القومي المسجل علي التظلم، وأن يكون الفرد مستحقا للتموين.