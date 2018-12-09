كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:26 مساءً - بلد الوليد يقهر ريال سوسييداد في معقله بالدوري الإسباني

بلد الوليد

فاز فريق بلد الوليد على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب انويتا ضمن لقاءات الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأحرز هدفي بلد الوليد طوني فيلا سواريز في الدقيقة 16، وأنطونيو خيسوس ريغال في الدقيقة 54، وهدف ريال سوسييداد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد بلد الوليد إلى 20 نقطة في المركز الـ11، وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 19 نقطة في المركز الـ12.