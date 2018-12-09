بالصور| داكوتا جونسون تتخلى عن "حمالة الصدر" في ختام مهرجان مراكش السينمائي

خطفت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، بطلة سلسلة أفلام "Fifty Shades of Grey"، الأنظار لها خلال حفل ختام، مهرجان مراكش السينمائي، بدورته الـ 17، بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة.

وارتدت "جونسون" فستانا طويلا دون أكمام، بلون الـ"بيبي بلو"، مكشوفا أظهر مفاتنها، كما تخلت عن "حمالة الصدر"، وجاء الفستان مزينا ببعض التطريزات اللامعة من الخلف، ما جعلها الأكثر لفتا للأنظار.

كما اعتمدت على الشعر المنسدل ذو الأطراف المموجة ومكياج هادئ.

وكانت الممثلة الأمريكية، قد لفتت الأنظار إليها على السجادة الحمراء بافتتاح المهرجان بإطلالتها اللامعة، إذ ارتدت فستانا ورديا طويلا بحزام من المجوهرات، فيما تركت شعرها منسدلا.

وشهد حفل ختام مهرجان مراكش السينمائي، أمس، فوز فيلم مغربي بالسعفة الذهبية للمهرجان، كما كرم المهرجان الممثل الأميركي روبرت دينيرو، والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي.

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