بالفيديو| لحظة سحل "سيدة" خلال الاحتجاجات في فرنسا

نشر موقع "روسيا اليوم" باللغة الإنجليزية، مقطع فيديو لمتظاهرة فرنسية من جماعات "السترات الصفراء" تتعرض لعنف من قِبل الشرطة.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ22 ثانية، سحل سيدة على يد شرطي، لعدة أمتار على الأرض إلى مكان تجمع مجموعة من الضباط، وضربها بالعصي.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف المشاهدات والتعليقات، المنتقدة للتعامل الأمني مع المتظاهرين.

يشار إلى أن قوات الأمن الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين، في المظاهرات الحاشدة، التي انطلقت منذ أسابيع، حيث تجمع الآلاف وسط العاصمة الفرنسية، للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات.

وأظهرت بعض الصور، التي نقلتها وسائل الإعلام، ضرب سيدات أثناء المسيرات، كما لقيت متظاهرة مصرعها، منذ أيام، بعد أن صدمتها سيارة أثناء الاحتجاجات التي عطلت حركة السير في شوارع فرنسا ضد رفع أسعار الوقود.

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