بربري تتعاون مع فيفيان ويستوود لتصميم هذه المجموعة محدودة الإصدار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ أن تولّى ريكاردو تيسكي الإدارة الإبداعية لدار بربري في شهر مارس، انتظر عالم الموضة بشغف كبير لرؤية التغييرات التي قد يجلبها إلى البيت البريطاني.

وحتى الآن، في عام 2018، قدّم مجموعة أولى واسعة لربيع / صيف 2019 خلال أسبوع الموضة في لندن، والتي شهدت تغيير المدير الإبداعي السابق لجيفنشي لطبعة بربري ودمجها في أزياء الشارع.

والآن، طرح تيسكي للتو تعاونه الأول مع مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود، وهي مجموعة محدودة الإصدار ستدعم الجمعية الخيرية "Cool Earth".

وفي الحملة الإعلانية التي تولّى تصوريها المصوّر العالمي ديفيد سيمز تظهر كيت موس برفقة عارضة الأزياء المفضلة لدى تيسكي كلوديا افيندار وعارضي أزياء آخرين، كما شاركت المصممة فيفيان ويستوود بنفسها في الحملة الإعلانية برفقة زوجها أندرياس كرونتهالر.

وتُمثّل المجموعة تعاون اثنين من عمالقة الأزياء البريطانية، وهي لفتة قوية من المدير الإبداعي الذي تم تعيينه حديثًا، كما أن المجموعة نفسها هي الزواج المثالي بين طبعة الكاروهات الأيقونية وأسلوب الـ "punk" الأيقوني لعلامة ويستوود.

وزيّنت طبعة بربري الأيقونية بعض الصور الظليّة المميزة لويستوود من السترات الكلاسيكية ذات الصدر المزدوج وسترة الجرس وأربطة أحذية البلاتفورم وقبعة بيريت.

وستذهب عائدات المجموعة إلى منظمة "Cool Earth"، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرّها في المملكة المتحدة حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع مجتمعات الغابات المطيرة لوقف إزالة الغابات وتغير المناخ.