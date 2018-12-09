سعد لمجرد يوجّه رسالةً لمتابعيه بعد إطلاق سراحه مؤقتًا في قضية الاغتصاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المغربي سعد لمجرد، لأول مرة على إطلاق سراحه من قبل السلطات الفرنسية، بشكل مؤقت، بعد سداده كفالة مالية في الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية في قضية اتهامه بالاغتصاب.

ونشر لمجرد صورةً له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وكتب تعليقًا عليها قال فيه: "الحمدلله رب العالمين، جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي".

وتابع: "الوالد والوالدة الله يخليكم ليا، وتستمر الحياة، كليب أغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر بعنوان (بدك إيه) الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".

وكانت إحدى المحاكم الفرنسية أصدرت حكمًا بسجن سعد في قضية اغتصاب فتاة، وصدر الحكم يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، إذ تقرّر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البتِّ في قضيته.

وأُلقي القبض على لمجرد من قبل الشرطة الفرنسية، لاتهامه باغتصاب فتاة في مدينة "سان تروبيه"، بسبب الشكوى التي تقدّمت بها الضحية.

واتّهمت الفتاة سعد لمجرد بالاعتداء جنسيًا عليها، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب، حسب ادعائها.

يُذكر أن المطرب المغربي سبق وأن تمّ اتهامه في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية وتمّ القبض عليه واعتقاله بسببها لأشهر قبل أن يُطلق سراحه ويظلّ تحت المراقبة القضائية.