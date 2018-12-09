بالصور..من هي فانيسا بونس ملكة جمال العالم 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

توجت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون بلقب ملكة جمال العالم 2018 ، خلال تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 للمسابقة التي أقيمت في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية.

وسلمت الهندية مانوشى شايللا، ملكة جمال العالم 2017 التاج لملكة لجمال المكسيكية، فيما حصلت نيكولن ليسينوكا من تايلاند بالمركز الثانى ،وجاءت متسابقات من بيلاروس وأوغندا وجامايكا ضمن الخمس الأجمل..

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مكسيكية على لقب ملكة جمال العالم.

ولدت فانيسا في العام 1992، وكرست حياتها للعمل في عرض الأزياء والموضة، وتعود أصولها إلى مدينة "جواناخواتو".

حصلت ملكة جمال العالم على شهادة في إدارة الأعمال الدولية، كما أنها حاليًا عضو في مجلس إدارة مركز إعادة تأهيل الفتيات في المكسيك، وفازت بجائزة أفضل عارضة أزياء في المكسيك، ولديها العديد من الهوايات كالغوص، وكرة الطائرة، بالإضافة لإتقانها فن الرسم، وشعارها الشخصي هو: "كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض".

تعمل "فانيسا" كمتطوعة في مدرسة نيمي، وهدفها المساعدة في توفير التعليم، والاهتمام بالأطفال المنحدرين من القبائل الأصلية في المكسيك، كما تعمل متحدثة باسم المعهد الوطني للشباب في المكسيك، بالإضافة إلى عملها كمقدمة برامج.

تألقت ملكة جمال العالم فانيسا خلال الحفل، بفستان ضيق طويل، باللون الأبيض، بأكمام منسدلة، واعتمد التصميم على الدانتيل الأبيض الذي زين الفستان بالكامل، وأضاف ديل الفستان الطويل طله مميزة للموديل.

ويذكر أن مسابقة ملكة جمال العالم تعتمد على معايير الجمال الطبيعي للمتسابقات، إضافة لعوامل أخرى كاتزان الشخصية، والموهبة، والثقافة، والقدرة على الإجابة على أسئلة لجنة التحكيم، ويجب أن يكون عمر المتسابقة ما بين 18 إلي 26 سنة، وأن يبلغ طولها ما بين 170إلى 176، ولا يتعدى وزنها 50 كيلو.

ويجب على ملكة جمال العالم أن تكون قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، أن يخلو سجلها من أي مخالفات، أو أفعال قد تتعارض مع المعايير المقبولة للسلوك العام الجيد.

وأقيمت مسابقة ملكة الجمال لأول مرة في أتلانتيك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1921 بعنوان "مسابقة الجمال بين المدن"، على يد إريك مورلي.