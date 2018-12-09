كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - الديهى: الرئيس السيسي قدم حلولا واضحة المعالم لمشاكل أفريقيا







معتز عوض قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة المصرية الأفريقية اليوم من شرم الشيخ قدم حلولا واضحة المعالم ومحددة المفردات لـ "زعماء وشعوب أفريقيا". وأضاف، الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن تى فى" أن أول محور فى حلول الرئيس السيسي للتنمية المستدامة للقارة الأفريقية تشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. وتابع الديهي أن كلمة السيسي خلال المؤتمر، أشارت إلى أن عملية الاصلاح تحتاج إلى ثروة معلوماتية وتكنولوجية متطورة، موضحا ان ربط الرئيس الصناعات والخدمات الجديدة بالاقتصاد الرقمي وتحوله إليها على الرغم من أنها كلمة بسيطة ولكنها تعتبر نقطة مهمة للغاية وتعكس طموحات كبيرة.

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