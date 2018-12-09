كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - بالفيديو.. ولفرهامبتون يواصل صحوته وينتزع فوزًا قاتلاً من نيوكاسل

وولفرهامبتون

تغلب فريق وولفرهامبتون على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

تقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 17 عبر اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 17، وتعادل أيوزي بيريز لنيوكاسل في الدقيقة 23، وخطف دوهيرتي هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة طرد دياندري بدلين لاعب نيوكاسل في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع وولفرهامبتون رصيده لـ22 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.