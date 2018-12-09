كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - سعد لمجرد يحتفل بإطلاق سراحة بصورة فى حمام سباحة منزله

بعد أسابيع من أزمته الأخيرة، واتهامه فى قضية اغتصاب، أصبح الفنان المغربى سعد لمجرد، منذ أيام قليلة حرًا، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط، إلا أنه لم يحظ بأى ظهور، لذا فاجئ سعد لمجرد، اليوم الأحد، جمهوره، بصورة من داخل حمام السباحة فى منزله، واكتفى بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو "الحمدلله رب العالمين".

ويذكر أن الفنان المغربى سعد لمجرد، قد خرج من السجن، يوم الخميس الماضى، ليتمتع بحرية مؤقتة بعد الإفراج عنه، بشكل إطلاق سراح مشروط، وذلك عقب إيداعه فى السجن لعدة أسابيع عن تهمة اغتصاب فتاة فرنسية فى ضاحية سان تروبيه فى جنوب فرنسا.