كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - خبير: ثلاثة أسباب لانتشار الفساد في البلدان العربية
قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لانتشار وتفشي الفساد في البلدان العربية والفقيرة رغم وجود قوانين وآليات لمحاربته على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن السبب الأول هو الإرث السياسي والاجتماعي والثقافي الذي أدى لتطبيع الأفراد والمجتمع مع الفساد.
وأضاف الميساوي خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن السبب الثاني هو أن غالبية البلدان العربية تُعد فقيرة ولم تصنع الشعوب ثروات، مؤكدا أن محاربة الفساد في ظل الفقر هو أمر صعب للغاية، متابعاً أن السبب الثالث هو نوع من الفلكلور السياسي والحزبي بالنسبة للتعاطي مع ملف مكافحة الفساد، إذ تعتمده الأحزاب السياسية تعتمده كورقة انتخابية دون التعامل معه جدياً.
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: ثلاثة أسباب لانتشار الفساد في البلدان العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .