كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - خبير: ثلاثة أسباب لانتشار الفساد في البلدان العربية

قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لانتشار وتفشي الفساد في البلدان العربية والفقيرة رغم وجود قوانين وآليات لمحاربته على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن السبب الأول هو الإرث السياسي والاجتماعي والثقافي الذي أدى لتطبيع الأفراد والمجتمع مع الفساد.

وأضاف الميساوي خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن السبب الثاني هو أن غالبية البلدان العربية تُعد فقيرة ولم تصنع الشعوب ثروات، مؤكدا أن محاربة الفساد في ظل الفقر هو أمر صعب للغاية، متابعاً أن السبب الثالث هو نوع من الفلكلور السياسي والحزبي بالنسبة للتعاطي مع ملف مكافحة الفساد، إذ تعتمده الأحزاب السياسية تعتمده كورقة انتخابية دون التعامل معه جدياً.