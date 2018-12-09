كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - السيسي يقرر إنشاء صندوق ضمان من مخاطر الاستثمار بإفريقيا







قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثمارتهم إلى إفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة السمراء. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أنه قرر أيضاً التفاوض مع المؤسسات المالية شركائنا فى التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقة، وتابع:"ومن ذلك الإسراع والانتهاء من طريق القاهرة كيبتاون وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا".

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إنشاء صندوق ضمان من مخاطر الاستثمار بإفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .