كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - عاجل من غادة والي -ديسمبر يحمل الخير 6.07 مليار جنيه تنعش جيوب اصحاب المعاشات

عاجل من غادة والي -ديسمبر يحمل الخير 6.07 مليار جنيه تنعش جيوب اصحاب المعاشات

عاجل من غادة والي -ديسمبر يحمل الخير 6.07 مليار جنيه تنعش جيوب اصحاب المعاشات

عاجل من غادة والي -ديسمبر يحمل الخير 6.07 مليار جنيه تنعش جيوب اصحاب المعاشات

أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى " نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى " قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها ، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 الف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها ، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة الى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3.17 مليار جنيه .

وتابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر حيث اطمأنت الوزيرة الى ان سير عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه العيئة القومية للتأمين الاجتماعى خدمة تحديث البيانات عن طريق الرقم القومي لجميع المتعاملين معها والتأكيد أن ذلك من ضمن الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، اعتباراً من بداية الشهر الجارى، لتذليل أى عقبات قد تواجههم أثناء أداء الخدمة التأمينية أو صرف المعاش.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريحات اليوم أن "استيفاء الأرقام القومية " تساعد فى التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وحرصاً على تصحيح البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. لافته الى أن تحديث بيانات الرقم القومي يساعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الربط مع جهات الدولة المختلفة، والتكامل معها في تبادل البيانات وعلى الأخص فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وحالات الوفاة.

على جانب آخر تبدأ وزارة التضامن غدا الإثنين صرف معاشات شهر ديسمبر وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.