كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - ليالى ملاح و 100 طائرة للضيوف.. الاستعداد لزفاف ابنة ثري هندي







تستعد الهند لحفل زفاف ابنة موكيش أمبانى أغنى رجل فى الهند، والذى سيكون بمثابة حفل زفاف أسطورى، تحييه نجمة الغناء العالمية بيونسيه، بحضور شخصيات عالمية بارزة ومشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستقلهم 100 طائرة. الاحتفالات مدينة أودايبور الهندية بدأت قبل حفل الزفاف الرسمى، وتستمر لمدة 3 أيام، وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، بالإضافة إلى أن أكثر من 100 طائرة من رحلات الطيران سوف تشارك فى نقل الضيوف. وتشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلارى، المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة.









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