كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - رئيس الوزراء: مصر أحد أهم الأسواق على مستوى القارة الإفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، دائرة مستديرة خلال فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور عدد من الوزراء وممثلو المؤسسات الدولية.

وقال مدبولى إن الحكومة تضع فى قائمة أولوياتها أن تكون جزءا متكاملا من إفريقيا، وتسعى للشراكة الدائمة معها فى كل مشروعات التنمية، وأحد تكليفات الرئيس للحكومة للانطلاق والتكامل مع القارة ويتوازى مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل، وهناك اهتمام من القادة الأفارقة بتحقيق وإقامة منطقة التجارة الحرة.

وأكد خلال كلمته بالمائدة المستديرة أن مصر أحد أهم الأسواق على مستوى القارة، وأولى الوجهات الإفريقية للاستثمار كما ستكون مصر أكبر الدول تعاونا مع البنك الأروبى لإعادة الأعمار والتنمية، وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى تنفيذ حجم كبير من الإصلاحات تضع مصر على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الإصلاح يهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارمن خلال العديد من التشريعات والقوانين، كما تم التركيز على التوسع فى مشروعات البنية الأساسية التى تسطيع استيعاب حجم الاستثمارات المتوقعة.

واضاف أن مصر لديها الكفاءة والإمكانية للانطلاق خصوصًا وأن مصر تمتلك موقع وسوق كبير وتعد مصر بوابة للانفاًق على أسواق يزيد عددها عن 500 مليون نسمة، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون مع إفريقيا ومع المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات التى خلقت ملايين من فرص العمل.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن أهم محاور برنامج الاصلاح الاقتصادى تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار العديد من القوانين ومنها قانون الاستثمار، وقانون الشركات وقوانين أخرى تشجع دخول القطاع الخاص وهى قوانين هدفها تشجيع الاستثمارات، كما أن الدولة اهتمت بتطوير مشروعات البنية الأساسية من خلال تطوير الطرق والموانىء وإجراء إصلاحات مؤسسية وهيكلية.

وأضافت أن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وأن الحكومة تهدف لتحقيق تنمية بمشاركة القطاع الخاص وتمويل من المؤسسات الدولية خصوصًا من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، ومن ناحية الإصلاحات التشريعية لذلك تحسن ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال 8 مراكز.

وأكدت نصر أن مصر أكبر الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الحكومة للتعاون والتواصل مع المستثمرين، وأشاد ممثلو المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وما تم اتخاذه من إجراءات جعلت مصر بوابة اقتصادية مهمة لإفريقيا وأيضا سيساعدها على أن تكون بوابة لأسيا وغيرها من الأسواق.

وفى هذا الاطار، أكد رئيس البنك الإفريقى للتنمية أن هناك محفظة تعاون كبيرة للبنك مع مصر من خلال المساهمة فى تمويل عدد من المشروعات فى مجالات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن البنك قدم تمويلا لنصر بقيمة 1.5 مليار دولار ثقة فى برنامجها الإصلاحى.

ومن جهته، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى، لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا، إن الإصلاحات التى قامت بها مصر مهمة وخلقت الثقة فى الاقتصاد المصرى الذى يتمتع بالاستقرار الآن، ويستعد للانطلاق إلى الأمام، مؤكدًا إلى أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى فى الصحة والتعليم.

وفى السياق ذاته، أكد أحمد السويدى، رئيس السويدى إليكتريك، أن مصر أكثر الدول ربحًا فى مجال الاستثمار، وتستطيع أن تكون نقطة انطلاقة لإفريقيا، مشيرًا إلى توافر الطاقة التى تساعد على تحقيق التكامل مع إفريقيا، وأضاف أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالتعليم وزيادة عدد الجامعات، مطالبًا بأهمية وجود شركة لتأمين الصادرات والاستثمارات لإفريقيا بمشاركة الدول الإفريقية والبنوك.