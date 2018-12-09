كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - السيسى: نواجه تحدى الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن مصر وإفريقيا تواجهان تحدى الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة.

وأعرب السيسى فى مداخلة خلال جلسة نقاشية حول دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان "القيادة القوية والالتزام الجماعى" عن ترحيبه وشكره للجهود والمساهمات التى تمت خلال جلسة اليوم ، قائلا: "إننى أريد الحديث عن التحدى الذى نراه فى مصر وإفريقيا وهو تحدى الزمن".. متسائلا هل معدلات العمل التى نتعامل بها داخل بلادنا هى معدلات مناسبة أم لا؟".

وتساءل هل سيتيح الوقت لمصر وإفريقيا أن تتقدما بمعدلات متسارعة على العالم كله الذى سبقهما بسنوات طويلة فى ظل السياسات المعمول بها سواء كانت هذه المعايير أو السياسات النظريات الاقتصادية والمالية المعمول بها فى بنوك التمويل فى العالم لأنها تطبق معايير علمية واقتصادية؟، مشيرا إلى أن هذه الشروط قد لا تنطبق على ظروف القارة لأن أى بنك سيعطى التمويل فى إفريقيا سيضع شروطه للحفاظ على أمواله.

ودعا الرئيس جميع المشاركين فى منتدى "إفريقيا 2018" إلى ضرورة اغتنام عنصر الوقت ومسابقة الزمن فى تنفيذ المشروعات التى تسهم فى دعم الاقتصاد والاستفادة من تجربة مصر فى هذا الصدد، مستشهدا فى هذا الإطار بمشروع قناة السويس الجديدة الذى تم تنفيذه فى عام واحد بدلا من 3 أو 5 سنوات.

وأضاف السيسى "وجد جميع الزملاء العاملين معى فى المشروع وقتها أننى كنت حريصا جدا على سرعة الإنجاز والتركيز على عامل الوقت فى التنفيذ حيث إننى أصريت على عام واحد فقط وبالفعل وفقنا الله وانتهينا فى عام، وأننى لم أنته من المشروع فى عام من باب أن يقال إن مصر استطاعت تنفيذ معدلات غير مسبوقة، أبدا ، ولكنها كانت الحاجة الضرورة الحتمية هى التى تفرض على الانتهاء بسرعة منه، لأنى لم أكن فقط حريصًا على مراعاة البعد الاقتصادى للمشروع ولكن أيضا بناءً الأمل وإرضاء المصريين بعد فترة صعبة مروا بها".

وتابع: " لقد كان عنصر الوقت حينها بالنسبة لى مهمًا وهذا الأمر كان بعيدا عن الاقتصاد، ولكن بمجرد أن انتهيت بعد عام، وعلى الرغم من الركود الاقتصادى الذى كان موجودا فى هذه الفترة، إلا أننا حققنا على الأقل خلال عامى 2018 – 2017 ، معدلات زيادة سنوية فى دخل القناة أصبحت تتراوح ما بين 500 و700 مليون دولار، وهذا المبلغ تحقق لأنى أنجزت المشروع فى وقت قليل".

وتابع: "هذا الكلام ينطبق على مشروعات أخرى مثل الطاقة نظرًا لأهميتها فى كل الصناعات".. متسائلا: إذا قامت أية دولة إفريقية بتمويل مشروع واحد فقط مثل الحديد والصلب فمن أين ستحصل على الطاقة للتنفيذ؟.

وشدد على ضرورة تنفيذ المشروعات فى القارة السمراء بشكل جماعى وبرؤية شاملة لحل المشاكل الموجودة أمام تنفيذها.

وقال السيسى إن الفاصل والفجوة الكبيرة ما بين إفريقيا ودولها ومصر منهت وما بين العالم الدول المتقدمة، ضخمة وهو ما يتطلب التعاون المشترك من الجميع، مؤكدا أن الأمن والاستقرار عنصران مهمان لجذب الاستثمار لأنه إذا لم تستقر هذه القارة وترتفع معدلات الأمن بها إلى معدلات عالية سينعكس هذا الأمر بالسلب عليها نظرا لأن العالم كله أصبح قرية صغيرة.

وأضاف: "عندما تحدث صديقنا وزميلنا عن كوريا وعن التعليم، كان لديكم الوقت وكان العالم فى تقديرى لم يدخل فى أعتاب التشبع الذى بدأت ملامحه تظهر فى الصناعة والتجارة".. متسائلا: "إذا كان العالم كله حجز مكانه فى الصناعة والتجارة فأين مكاننا فى إفريقيا؟".

وأشار إلى أن الاستقرار والأمن والحفاظ على الدولة يتم من خلال إعطاء الأمل و فرص للتشغيل بمشروعات مختلفة على رأسها البنية الأساسية وأشياء أخرى.. قائلا: "لا بد أن تضعوا فى الاعتبار أننا لا نستطيع أن نفكر ونخطط مثلكم لأننا ليس لدينا خبرات والكوادر مثلكم، وأنا أقول وأنا واحد منكم، نحن بحاجة إلى الدعم الفنى والعلمى والخبرات".

وعن النقطة الثانية أوضح الرئيس "أنتم تقولون أن هناك تحديا ديمغرافيا فى إفريقيا، تحد إيجابى وأمامه تحد سلبى فى دول متقدمة فى العالم المتقدم، فإذا كنا نزيد بمعدلات كبيرة فهناك تناقص بمعدلات كبيرة فى الدول المتقدمة".. متسائلا: "هل الدول المتقدمة من الممكن أن تعطينا فرصة لبعض الصناعات وإعادة توطينها فى بلادنا للاستفادة من هذه القدرات الديمغرافية المتواجدة لدينا أم سنكون مصرين بالاحتفاظ عليها فى هذه الدول رغم أن هناك مشكلة فى النمو الديمغرافى فى هذه الدول، وعلى الجانب الآخر نحن لدينا الفرصة وهى العمالة غير المتوفرة لديكم وهى بالفعل متواجدة لدينا وبشىء من التأهيل والتدريب تستطيع أن تفعل ذلك، وهذا القرار متى سيتم اتخاذه؟".

وتابع: "لدينا أسواقنا الوطنية ثم أسواقنا القارية، لذا فإننا نستطيع أن نحقق التكامل والاكتفاء فى الأسواق لحاجاتنا الوطنية ثم على المستوى القارى".. متسائلا: "إذا كنتم ترغبون فى تغيير وجه القارة الإفريقية فالاتحاد الإفريقى كقيادة تستطيع أن تعمل وتدرس بشكل مركزى لمشروع عملاق قد يتكلف 150 مليار دولار لبناء بنية أساسية على مستوى القارة، وأنا أكرر ذلك للمرة الرابعة وقد يختلف معى الخبراء ومن يدركون ذلك".