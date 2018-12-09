كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - الحب مبيستخباش.. علامات هتظهر عليكى لو حبيتى

الوقوع فى قصة حب من الأمور الجميلة التى تجعل الفرد يحلق فى سماء المشاعر والأحاسيس، وأوضح موقع "health" أن كل شخص يقع فى الحب تتغير لديه هرمون "الأوكسيتوسين" أو ما يطلق عليه هرمون الحب، ما يجعل هناك علامات مميزة تظهر عليه يعرف بها المحيطون أنه عاشق ولهان.

1- ضربات القلب السريعة

قبل الموعد مع الحبيب سنلاحظ معدل ضربات القلب يزيد وهذا ليس مجرد علامة على التوتر أو العصية ولكن الحقيقة أنه حدث تحفيز لهرمون الأدرينالين والنورادرينالين، ويقول الدكتور"كيرك": "هذا يؤدي إلى وجود إحساس جسدي بالشغف والرغبة في تركيز الانتباه نحو الشخص الذي سنقابله".

2- لمعة العيون

نلاحظ في عيون العشاق لمعة، وعلى الأرجح كان التصور أنها فرحة لقاء الأحبة ولكن الحقيقة العلمية أن هناك تحفيزا للجهاز العصبى الخاص بالحبيب ما يؤدى إلى تمدد فى العيون وحدوث اللمعان المعروف.

3- فقدان الشهية

من الطبيعي أن تفقد شهيتك في لقاء الحبيب وهذا دليل على إفراز هرمون الإجهاد "الكورتيزول" الذي يتعاقد مع الأوعية الدموية في المعدة ما يجعلك تشعر بالغثيان أو عدم الرغبة في تناول الطعام، وهذا يفسر عدم رغبة العرائس والعرسان في تناول الطعام في حفل زفافهم.

4- قوة خارقة

نسمع كثيرًا عن الأمهات أنهن حال أن هناك ما يهدد أطفالهم يكن على استعداد لفعل المستحيل، وتتغلب عليهن قوة خارقة لا يعلمن مصدرها، وهي تسمى قوة "هستيريكية" وهى لا تكون لدى الأمهات وحسب ولكن يزيد هرمون "الأوكسيتوسين" عندما نقع فى الحب حيث يصبح لدينا قوة خارقة تجعلنا نفعل أشياء كثيرة مستحلية يختفى فيها الشعور بالألم أو الخوف وغيرة.