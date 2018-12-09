كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - وزير الخارجية: العام الحالى شهد خطوات تاريخية على مستوى العلاقات الإفريقية

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العام الحالى شهد خطوات تاريخية على مستوى العلاقات الإفريقية، لافتا إلى أن مصر تشهد نشاطا مكثفا يستهدف تعزيز هذا التعاون.

وأضاف شكرى، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار "إفريقيا 2018"، المنعقد فى شرم الشيخ، أن هناك تشجيعا لدعم القطاع الخاص الإفريقى، والتجمعات الاقتصادية بهدف مواجهة التحديات التى تعوق الوصول للتنمية فى إفريقيا وأهمها النزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية الاستثمار فى البنية التحتية تحديدا، لدفع عجلة التبادل التجارى بين الدول وما يستتبع ذلك من جذب الاستثمارات.

وأوضح شكرى أن مصر تعى جيدا الإمكانات الكبيرة فى القارة وعلى رأسها العنصر البشرى متمثلا فى الشباب، حيث إن مصر حريصة طوال الوقت على مبدأ الشراكة، وإتاحة تبادل الخبرات والاحترام المتبادل.