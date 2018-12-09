كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - دوللي شاهين تستعد للكريسماس بهذه الصوره

شاركت الفنانة دوللي شاهين، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعدادتها في الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة.

ونشرت دوللي، عبر صفحتها صورتها أثناء تعليق شجرة "الكريسماس"، وعلقت على الصورة قائلة: "الآن جاهزة للكريسماس".

وحازت الفنانة اللبنانية على عديد التعليقات من المتابعين: "رجلك توحفة" "يا جمالك يا روعتك" أفخم شجرة دي ولا إيه".

