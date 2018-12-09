كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - ولى عهد دبى يرحب بصديقه الجديد فى قائمة الحيوانات

تجمع الأمير حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، علاقة من نوع خاص مع الحيوانات سواء الأليفة أو المفترسة، ويبدو أن ولى عهد دبى حصل على صديق جديد ضمن قائمة أصدقائه من الحيوانات، حيث نشر صورة له تجمعه مع "زرافة" مع تعليق: حصلت على صديق جديد".

ولى عهد دبى يحرص خلال أوقات فراغه على الاستمتاع مع الحيوانات، فضلا عن حرصه على اقتناء الخيول، ولديه "صقر"، وينشر العديد من الصور التى تجمعه بالحيوانات.