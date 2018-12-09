كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - يفتح هديه حبيبته بعد ٥٠ عاما ليجد هذا الشيء!!

وقع الكندي أدريان بيرس في حب صديقته فيكي ألين، عندما كان في عمر 17 عاما، لكن الفتاة كسرت قلبه وهجرته بعد أن تركت له هدية عيد الميلاد عام 1971، ليفتح الحبيب المكلوم الهدية أمامها لكن بعد 50 عاما.

أحداث كثيرة وقعت في حياة كل من أدريان وفيكي على مدى 5 عقود، لكن الهدية ظلت مغلقة دون أن يمسها.

ففي تلك الليلة كانت فيكي تخطط للانفصال عن صديقها، أحضرت هدية كوسيلة لتلطيف الإعصار الذي سيهب على قلب أدريان ويتركه وحيدا دونها.

وانتشرت حكاية أدريان وفيكي حينها بين الأصدقاء، لكن المثير أنه قرر أخيرا فتح الهدية الغامضة أمام حبه الأول في حانة في منطقة سانت ألبرت في إديمنتون، تاركا لها زمام المبادرة للكشف عن "اللفة" العتيقة.

وبينما بدأت يداها تمتد للشريط المعقود على الهدية، قالت فيكي:" لا لا.. لا استطيع أن أعطه ذلك"، قبل أن تزيل الغلاف الورقي وتكشف عن كتاب بعنوان: "الحب هو ..".

ويتضمن الكتاب مقاطع كرتونية رسمها الفنان كيم غروف.

وبينما ذكرت الهدية أدريان الذي صار في عمر 67 عاما، بأول صخرة يتحطم عليها قلبه، فإنه كان مأخوذا بالكتاب والذكريات التي علقت على حواف أوراقه.

وقال أدريان لمحطة "سي بي أس"، إنه سيقوم بوضع إطار للهدية التي ذكرته بمدى براءته عندما كان في عمر المراهقة.

أما فيكي، فكانت مصدومة حقا لأنها لم تعرف أن حبيبها لم يفتح الهدية كل هذه السنوات.

ورغم أنه لم يستطع فتح الهدية لنصف قرن، فإن أدريان قرر منذ وقت بعيد أن يفتح صفحة جديدة مع فيكي، حيث تجاوز محنة الصدمة العاطفية الأولى.

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فهما "مغلوطا" لمتظاهرة فرنسية من ذوي السترات الصفراء، وزعم البعض أنها شرطية كانت تحث المحتجين على تفادي "مصير العرب".

وفيما قال معلقون عرب إن السيدة الغاضبة شرطية فرنسية، تبين أن الأمر يتعلق بمحتجة ترتدي لباسا شبيها بالبذلات العسكرية.

ولم تشر المتظاهرة الفرنسية الغاضبة في حديثها إلى العرب بأي صورة، بل وجهت حديثها لعناصر الشرطة في باريس.

وتظهر السيدة وهي توجه الكلام للشرطة قائلة: "من العار عليكم أن تفعلوا بنا هذا، نحن لسنا مسلحين".

ودعت المتظاهرة الشرطة إلى الانضمام لجموع الغاضبين في الشارع، حتى "يناضلوا لأجل نسائهم وأطفالهم" بحسب قولها.

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيادة في الضريبة على الوقود، لكن الخطوة فشلت في إنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.

في غضون ذلك، أعلنت الداخلية الفرنسية، الأحد، احتجاز 1220 شخص في مختلف أنحاء فرنسا، خلال احتجاجات السبت، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ سنوات.