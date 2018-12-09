كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - بخلاف تناولها .. إستخدامات أخري للبطاطس في المنزل

البطاطس من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يرغب في تناولها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى.

وبالإضافة لاستخدامها كمادة غدائية، لكن توجد بعض الاستخدامات الأخرى يمكن استخدام البطاطس من خلالها في المنزل، عرض بعضها موقع "هوم ريميديز":

1- البقع الداكنة:

تحتوي البطاطس على مواد تستخدم في تنظف البشرة من الأوساخ والغبار.

2- كمادات باردة وساخنة:

يمكن وضعها على العضلات ومكان الإصابات لتسريع الشفاء.

3- علاج انتفاخ العينين:

توضع شرائح البطاطس على العينين لمدة 10 دقائق قبل النوم.

4- زراعة النباتات:

تستخدم البطاطس كبيئة غنية للزراعة توفر السماد للمزروعات.

5- تلميع الأحذية:

تفرك الأحذية المتسخة بشرائح البطاطس لاستعادة بريقها.